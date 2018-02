De Jong gaat genieten van de 10 kilometer: 'Het wordt fantastisch spannend'

Cheryl Maas fit genoeg voor Pyeongchang

11:09 Cheryl Maas kan meedoen aan de Olympische Spelen. De Nederlandse snowboardster heeft last van een lichte blessure aan haar hiel, waaraan ze zich afgelopen week in Oslo liet behandelen. De 33-jarige Maas is fit genoeg om in Pyeongchang aan de start te verschijnen.