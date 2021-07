De nachtmerrie die een sprookje had moeten worden: ‘Sport kan wreed zijn’

Door Lisette van der Geest

Haar route naar de Olympische Spelen verliep af en toe via nachtmerries. Middels rechtszaken, langs angst over leven of dood. Soms was Juul Franssen lange tijd ‘geen schim van zichzelf’, maar altijd hoopte ze uiteindelijk een sprookje te schrijven. Op die dag die ze al zo lang omcirkeld had. 27 juli in de vechtsportarena Budokan, het heiligdom van de judosport. Franssen kwam dinsdag heel dichtbij, maar strandde in de golden score in de strijd om het brons. ,,Sport kan heel mooi zijn, maar ook heel wreed.”



Het besef is er meteen. Drie strafjes, wedstrijd voorbij. ,,En dan weet je dat niet gelukt is wat je heel graag wilde, waar je als klein kind al van droomt: op dat olympisch podium staan. Dat doet gewoon zeer, ik kan niet anders zeggen.”

Ze won al twee keer brons op de WK, maar Franssen wilde meer. Succes op de tatami, olympische roem. Dat is waarom ze ruim vier jaar geleden naar de rechtbank toog. Ze was al reserve in Londen, keek in 2016 eveneens vanaf de zijkant toe in Rio, Tokio moest haar plek worden. Dan was het pad vrij in de klasse tot 63 kilogram en zij wist: ,,Eindelijk mag ík de mat op, ik ga er alles aan doen om er te staan.”

Conflict met judobond

Dus vocht ze in de rechtszaal een conflict met de judobond uit. Omdat ze zich niet wilde conformeren aan iets waar ze niet in gelooft, namelijk om voortaan fulltime op Papendal trainen en haar bekende trainingsbasis volledig opzij gooien. De plek en de mensen die haar al zover hadden gebracht. Ze werd uitgesloten van wedstrijden, werd uit de nationale selectie gezet. ‘Echt extreem’, zegt ze later over die periode, waarin ze niet wist of ze ooit nog zou mogen judoën. Maar Franssen haalde uiteindelijk haar gelijk. Sindsdien trainde ze deels op Papendal en deels in Rotterdam.

Eén ding nam ze zich in die tijd voor: ze wilde geen verbitterd persoon worden. ,,Dat is gelukkig niet gebeurd.” Franssen kan slecht tegen onrecht. Heeft het hart op de tong en tot een paar maanden geleden zou Franssen zeggen dat ze van structuur is, dat ze alles graag vooruit plant. Maar toen gebeurde er afgelopen februari iets waardoor ze leerde dat niet alles te plannen is. Iets dat al haar op olympisch succes gerichte plannen overhoop gooide: haar vader kreeg een zware beroerte. Hij veranderde van motor van de familie met een eigen slagersbedrijf in een hulpbehoevende man.

Volledig scherm Maria Centracchio en Juul Franssen. © EPA

De afgelopen periode was hectisch voor Franssen, verre van ideaal. Ze sprong korte tijd bij in de winkel in Limburg, bekommerde zich om financiële zaken. Er waren zorgen in het begin of haar vader het wel zou halen. Die zorgen zijn voorbij, maar judo verschoof een periode naar de achtergrond. Tot het olympisch vuur weer begon te branden en haar familieleden haar uit de wind hielden. Op jacht naar de olympische droom die ze als kind al had.

De teleurstelling regeert, maar tegelijkertijd is er vooral ook trots, zegt ze dinsdagmiddag vlak na haar verliespartij. ,,Dat ik überhaupt hier sta na al die jaren, met al die hobbels die ik heb gehad. En ik ben ook supertrots op hoe ik hier vandaag stond. Dat ik mentaal in balans was. Daar hebben we heel hard aan gewerkt. Dat is echt gelukt, dat kan ik allemaal afvinken. Het enige dat ik niet kan afvinken is die olympische medaille.”

Parijs

,,Ik vond zelf dat ik het na alles wel verdiende, hoor. Maar ik moet het uiteindelijk zelf doen. En het blijft judo, het is niet zomaar gegeven, een olympische medaille. Maar het was zó mooi geweest in de Budokan.”

Ze debuteerde op haar 31ste op het olympisch toneel. Parijs staat over drie jaar al op het programma, maar vooralsnog heeft Franssen geen datum omcirkeld. ,,Ik kan het gewoon nog niet zeggen, alles stond in het teken van 27 juli. Wat hierna komt zie ik wel.”

Volledig scherm Juul Franssen. © ANP

