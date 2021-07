De Pipo-voeten van Arno Kamminga: dit maakt de ‘Komeet uit Katwijk’ zo bijzonder

Handboog­schut­ters nipt buiten podium na thriller tegen Japan

9:46 De Nederlandse handboogschutters zijn er in de landenwedstrijd op de Olympische Spelen niet in geslaagd een medaille te winnen. Steve Wijler, Sjef van den Berg en Gijs Broeksma verloren in een shoot-off van Japan. De finale gaat later vandaag tussen Taiwan en Zuid-Korea.