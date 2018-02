De Spelen zijn begonnen, met gemengd dubbel curling welteverstaan

Door Tim Reedijk



Kleine vrouwen met Zuid-Koreaanse vlaggetjes die met een springveer aan een diadeem vast zitten. Mannen in tenues van het thuisland, met hun kroost trouw aan hun zij. Jong, oud, man of vrouw, elke categorie is vanmorgen vroeg -half 9 plaatselijke tijd- vertegenwoordigd op de tribunes van de curlinghal. Met andere woorden: openingsceremonie of niet, hier zijn we alvast begonnen.



Met het gemengd dubbel welteverstaan. Geen onderscheid meer tussen man en vrouw. Eén van elk geslacht in plaats van een team van vier van dezelfde sekse. Ook nieuw: beiden mogen het ijs vegen, dus ook degene die net gecurld heeft. Bovendien duren de wedstrijden korter én ligt er al een rode en gele steen op het ijs. Doel van dit alles: meer snelheid, meer dynamiek, meer tactiek, meer spektakel, meer aantrekkingskracht van de sport.



En ja, er is genoeg te zien, met vier banen naast elkaar waar vier wedstrijden tegelijkertijd worden afgewerkt. Elke dag is er een ochtend- en middagsessie, totdat maandag de halve finales gaan beginnen. Dit onderdeel moet publiek lokken om straks naar het ‘normale’ curling te kijken, dat woensdag pas van start gaat.



Vooralsnog lijkt dat te lukken, of is dat omdat het thuisland telkens in actie komt? De opkomst van de Zuid-Koreanen is in elk geval dik in orde, wellicht ook door de overtuigende overwinning op Finland (9-4) gisteren. Gezien de behoorlijke supportersschare zou je zeggen dat curling leeft in Zuid-Korea. ,,Welnee”, verzekert een Koreaanse journalist na afloop van de verloren partij tegen Noorwegen (3-8). ,,Het is nu druk, omdat het olympisch is. Maar verder speelt het helemaal niet in het land.”