De val van Wennemars, Noren met Valentijnsbroeken

SnowbytesVeel sporters berichten graag over hun bezigheden buiten de velden en zalen. In de rubriek Snowbytes kijken we wat bekende sporters, media en journalisten in Pyeongchang meemaken en delen op social media. Dit artikel wordt gedurende de dag vernieuwd.

De val van Wennemars

Erben Wennemars is gevallen, in Zuid-Korea, op zijn fiets. En dat is moeilijk te verbergen. De oud-schaatser zit momenteel bij de NOS aan tafel om de 10 kilometer voor te bespreken. Op de beelden is 'de schade' goed te zien: een rode schaafwond op zijn hoofd, een pleister op de neus.

Grappenmakers op Twitter wagen zich al aan de buiteling van Wennemars. 'Kwam hij vannacht een agressieve dronken Koreaan tegen?' Of: 'Je bedoelt: 'ik was katjelam vannacht en jaaaa, het was glad, dus ik ben gevallen op de fiets'. '



Overigens krijgt Wennemars ook lof toegezwaaid voor zijn optreden gisteravond op televisie. Toen Jorien ter Mors in snikken uitbarstte, was Wennemars er als eerste bij om haar te troosten.

Noren in 'Valentijnsbroeken'

Goed, nog even over gisteren, Valentijnsdag. Het verleidde de Noorse curlingploeg tot een speciale 'Valentijnsbroek' vol met hartjes. Het verhaal vertelt niet of de heren ook hebben 'gescoord'.

Halfpipe-topper in actie met mondharmonica

De nummer vijf van de olympische halfpipe, de Zwitser, Patrick Burgener, kan ook uitstekend overweg met de mondharmonica. Hij kruipt even in de huid van Neil Young.

Ossian Shine 🇪🇺 on Twitter He doesn't suck at snowboarding, but Swiss Olympian Patrick Burgener plays a mean harmonica at 🇨🇭 House #pyeongchang2018 https://t.co/UTVDgBEZGy

Plak na vijf knieoperaties

Het ging niet vanzelf, maar Jarryd Hughes klom zojuist op het podium na de finale van de snowboardcross. De 22-jarige Australiër pakte het zilver. In zijn nog jonge carrière onderging de extreme wintersporter al vijf knieoperaties, de eerste in 2013. Nu toont hij een grote glimlach en steekt zijn handen in de lucht. Hij werd tweede na de Fransman Pierre Vaultier.

Nerveuze sporters

Moet je nagaan. Je traint vier jaar lang voor dat ene doel: meedoen aan de Olympische Winterspelen. Trainen, slapen, eten, trainen, eten, slapen. En je tussendoor nog even kwalificeren ook. En dan sta je er, moet je bijna op. Om te pieken, om geschiedenis te schrijven. De zenuwen gieren. Zo ook bij de 27-jarige Andrew Musgrave. De Britse langlaufer is bijna aan de beurt, laat hij via Twitter weten.

Nederland juicht voor Akwasi