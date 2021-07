De Wit zit erdoorheen: ‘Overal een medaille gepakt, maar nu lig ik er gewoon uit’

Podcast Waterpolo­ster Iris Wolves uit Apeldoorn jaagt op olympisch goud, maar de angst voor corona is groot

26 juli Iris Wolves is enorm blij dat ze met Oranje op de Olympische Spelen is. Al was de start teleurstellend, met een nederlaag tegen Australië in de eerste poulewedstrijd. ,,We hebben het zelf laten liggen”, zegt de geboren Apeldoornse vanuit Tokio, waar de angst voor corona groot is. ,,We zijn supervoorzichtig. Het is echt spannend.”