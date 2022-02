Deceptie voor Antoinette de Jong op 3 kilometer: ‘Ik sta hier wel cool, maar zo voel ik me niet’

Antoinette de Jong had zich veel voorgesteld van de 3000 meter op de Olympische Spelen, maar de 26-jarige Friezin kwam niet verder dan de achtste plaats. ,,Dit was niet de race die ik voor ogen had”, erkende De Jong. ,,Ik heb alles gegeven, maar ik ben niet moe. Ik kreeg het er gewoon niet uit.”

De schaatsster van Jumbo-Visma kwam in de eerste rit na de dweilpauze niet verder dan 4.02,37. ,,Tijdens het inrijden dacht ik: dit voelt goed. Maar in de wedstrijd kreeg ik er niet uit wat ik wilde. Ik voelde gewoon dat ik m’n schaats niet goed neerzette. Dan kost iedere slag heel veel energie. Het is raar, maar ik was toch op het einde niet moe.”

Van beklemmende spanning was volgens de schaatsster geen sprake. ,,Ik kon het ‘klein’ houden in mijn hoofd, ik was niet heel zenuwachtig. Ik ging gecontroleerd van start, maar ik kreeg niet datgene eruit wat ik graag wilde. Het is echt heel vervelend”

De Jong hoopt zich maandag te kunnen revancheren op de 1500 meter. “Ik sluit dit af en ga er maandag voor alsof dit niet gebeurd is, al neem ik natuurlijk wel de punten mee die beter kunnen. Ik sta hier wel heel cool voor de camera, maar zo voel ik me zeker niet. Maandag (op de 1500 meter, red) ga ik doen alsof dit nooit is gebeurd”

Achtereekte

Ook Carlijn Achtereekte kon zich niet mengen in de strijd om de medailles. De verrassende olympisch kampioene van vier jaar geleden moest deze keer genoegen nemen met plaats zeven, in 4.02,21.

,,Eigenlijk reed ik heel goed”, reageerde de 32-jarige schaatsster voor de camera van de NOS, nadat ze was geklopt door Miho Takagi (4.01,77). ,,Het was een moeilijke rit. Bij de kruisingen kwam ik twee keer in de knoei en twee keer dwong ze me te wachten. Ik werd een beetje uit de race gereden. Je probeert cool te blijven, steady te rijden, maar het kost je tienden. Ik voelde het ook aankomen, maar het was heel slim.”

