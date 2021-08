Deceptie voor Vloon in finale polsstok, uitvalbeurt Foppen op 5000 meter, Burnet niet naar finale 200 meter

De atletiekdag in het olympisch stadion van Tokio is teleurstellend verlopen voor de Nederlandse atleten. Menno Vloon sneuvelde vroeg in de finale bij het polsstokhoogspringen en Mike Foppen viel uit in de series van de 5000 meter. Taymir Burnet eindigde in de halve finales op de 200 meter als achtste en laatste.

Vooral de roemloze aftocht van Vloon kwam onverwacht. De 27-jarige Zaankanter had eerder dit seizoen nog indruk gemaakt met een hoogte van 5,96 meter, maar was in de olympische finale een van de eerste uitvallers. Hij kwam nog wel over de aanvangshoogte van 5,55 meter, maar drie pogingen op 5,70 mislukten.

Vloon deed voor de eerste keer mee aan de Olympische Spelen. De opluchting bij hem was groot toen hij zich in de kwalificaties met een hoogte van 5,75 meter plaatste voor de finale. In zijn vorige twee grote optredens, bij de WK van 2017 in Londen en de WK van 2019 in Doha, blesseerde hij zich bij zijn eerste sprong en viel hij uit.

Volledig scherm Menno Vloon. © ANP

Foppen

Voor Foppen verliep de aanloop naar de Olympische Spelen al verre van vlekkeloos. Hij testte enkele keren positief op corona voor vertrek en moest zijn vlucht uitstellen. Hij leverde tot zijn grote opluchting precies op tijd genoeg negatieve testen in om naar de Spelen te kunnen afreizen.

Veel plezier beleefde hij niet aan zijn olympische debuut. Nog voor de passage van het 4-kilometerpunt staakte de 24-jarige atleet uit Nijmegen de strijd. Het is niet duidelijk of hij last had van kramp of van een blessure.

Volledig scherm Mike Foppen stapt uit in de series van de 5000 meter. © AFP

Burnet

De Nederlandse sprinter Taymir Burnet heeft zich op de Olympische Spelen in Tokio niet kunnen plaatsen voor de finale van de 200 meter. De 28-jarige atleet van Curaçao strandde in de halve finales door in zijn heat als achtste en laatste te finishen in een tijd van 20,90.



De finale halen was voor de Nederlander bijna een onmogelijke opgave. In de series liep hij de 23ste tijd en in het veld van topsprinters uit onder meer de Verenigde Staten en Canada sneeuwde Burnet onder. In de series liep hij nog een beste seizoenstijd van 20,60. In de halve finales kwam hij daar niet aan.

Volledig scherm Taymir Burnet © ANP

