Definitief geen kaartverkoop voor Olympische Spelen Peking

Voor de Olympische Spelen in Peking aankomende maand zijn geen kaarten verkrijgbaar. China had in september al laten weten alleen Chinese toeschouwers met kaarten toe te laten, maar ziet daar nu ook vanaf.

De organisatie van de Spelen heeft laten weten dat plaatsbewijzen nu alleen nog op uitnodiging beschikbaar zijn. Wie zulke uitnodigingen kunnen verwachten, is onduidelijk. Ook is niet bekend om hoeveel kaarten het gaat, maar het aantal zitplaatsen is vermoedelijk beperkt.

De Olympische Spelen van 2022 zijn de tweede op rij zonder (veel) publiek. Vorig jaar in Tokio vonden namelijk ook bijna alle evenementen voor lege tribunes plaats. ,,Door de huidige coronasituatie kan de organisatie niet anders dan beperkt toeschouwers toelaten. Op uitnodiging zorgen we ervoor dat de veiligheid van de sporters en toeschouwers maximaal gegarandeerd wordt.”, laat de organisatie weten in een persbericht.

,,De organisatoren verwachten dat de toeschouwers zich streng aan de maatregelen zullen houden voorafgaand aan, tijdens en na elk evenement. Dat zijn de basisvoorwaarden om een goede Olympische Spelen neer te zetten.”

De timing van de maatregel lijkt geen toeval: een paar dagen geleden registreerde Peking zijn eerste Omikrongeval. Het IOC en andere organisatoren hebben er desondanks op aangedrongen de Spelen wel door te laten gaan en niet voor een Tokioscenario te kiezen, waarin de Olympische Spelen een jaar naar achteren geschoven zouden worden.

Op de Olympische Spelen in Peking zitten alle spelers in een bubbel. Tijdens hun verblijf in China mogen ze niet in of uit die bubbel. Ongevaccineerde deelnemers moeten eerst drie weken in quarantaine voordat ze mogen reizen naar hun hotel. De Winterspelen vinden plaats van vier tot en met twintig februari.