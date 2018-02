Derde plek was het hoogst haalbare volgens Verweij

Door Lisette van der Geest



Verweij, die op de individuele nummers de afgelopen twee weken geen indruk wist te maken, is blij met zijn afsluiting van deze Spelen. ,,Het begon moeilijk, daarom is het heel mooi dat ik zo eindig. Ik schaats goed, maar ben niet optimaal fit, niet zo fit als ik twee maanden geleden was. En dat is jammer, maar sommige dingen heb je niet onder controle.” Eerder deze week had Verweij al laten weten te kampen met gordelroos, waardoor hij zogezegd zeker één, maar misschien wel twee jasjes heeft uitgedaan.



,,Maar daar doe ik niks aan. Het had niet mogen gebeuren.” Verweij, voor wie de afgelopen vier jaren naar de Spelen erg onrustig waren door wisselingen van ploegen, problemen met zijn nieren, zijn optreden in televisieprogramma Sterren Springen en andere commerciële zaken, heeft zichzelf voorgenomen richting de Spelen van 2022 een andere route te kiezen. Een met meer stabiliteit, liefst met een grotere groep mensen om hem heen. ,,Ik hoop bij een formatie aan te sluiten of een formatie te creëren voor de langere termijn met meer rust. Maar dat komt later.”