Deze 22 sporters van TeamNL zijn vandaag bij de openingsceremonie van de Olympische Spelen

Van de 42 atleten die in Beijing daadwerkelijk in actie komen, gaan er dus zeventien naar de ceremonie. Veel atleten kiezen ervoor in het olympisch dorp te blijven, omdat ze de komende dagen al in actie moeten komen tijdens de Spelen. Bij de openingsceremonie moeten sporters vaak lange tijd op hun benen staan. Het is bovendien in de avond ruim onder het vriespunt in Beijing.



Chef de mission Carl Verheijen: ,,Het is mooi dat we met zo’n grote groep van TeamNL bij de openingsceremonie Nederland mogen vertegenwoordigen. Ik hoop van harte dat onze sporters genieten van dit bijzondere moment en een herinnering voor het leven gaan meemaken. En vooral dat ze er extra energie en inspiratie van krijgen voor hun wedstrijden op de Spelen.”