Dina Asher-Smith schrijft Dafne Schippers niet af voor Spelen: ‘Ik zie haar zeker nog als kanshebber’

Een bijzonder sprintduel zondag tijdens de FBK Games in Hengelo: Dafne Schippers (wereldkampioene 200 meter in 2015 en 2017) met Dina Asher-Smith (haar opvolger in 2019). De Britse is is vooralsnog in beduidend betere vorm, maar zegt voorafgaand aan de 100 meter op zondag: ,,Ik zie Dafne zeker nog als kanshebber. Het zou dom zijn geen rekening meer te houden met een tweevoudig wereldkampioene.”

Door Pim Bijl



De 25-jarige Dina Asher-Smith toonde zich deze middag een vrolijke verteller op de digitale persconferentie van de FBK Games, waar ze in 2015 al eens aan de start verscheen en toen nipt verloor van Dafne Schippers. ,,Dat was voor mij de eerste keer dat ik een wedstrijd liep tegen een thuisfavoriet. Het publiek ging vol achter haar staan. Dat was een mooie ervaring.”

Asher-Smith was toen nog een groot talent. Inmiddels is ze een gevestigde naam. Op het EK in Berlijn in 2018 werd ze de koningin van het toernooi met drie gouden medailles. Een jaar later, op het laatst gehouden WK atletiek, snelde ze in Doha naar zilver op de 100 meter en naar goud op de 200 meter. Met die wereldtitel volgde ze Schippers op, die de twee titeltoernooien daarvoor de beste was. Juist in deze jaren dat Asher-Smith begon te schitteren, was Schippers zoekende naar haar topsnelheid van weleer.

Quote Het zou dom zijn geen rekening meer te houden met een tweevoudig wereldkam­pi­oe­ne Dina Asher-Smith

En waar Asher-Smith onlangs in ongure omstandigheden bij de Diamond League-race in Gateshead indruk maakte door Sha’Carri Richardson en Shelly-Ann Fraser-Pryce te verslaan, lijkt Dafne Schippers in de eerste wedstrijden van dit prille buitenseizoen nog ver verwijderd van haar topvorm. Desondanks begon Asher-Smith driftig te knikken na de vraag of ze de drie jaar oudere Nederlandse rivale nog als een kanshebber op de Olympische Spelen ziet.

Volledig scherm Dina Asher-Smith © REUTERS

,,Natuurlijk. Ik zie Dafne zeker nog als kanshebber. Het zou dom zijn geen rekening meer te houden met een tweevoudig wereldkampioene.” Alle wedstrijden voorafgaand aan het toernooi zijn belangrijk maar volgens haar niet alleszeggend. ,,Ik loop lang genoeg mee om te weten dat toernooien onvoorspelbaar zijn.”

De twee sprintkanonnen komen elkaar zondag niet tegen op de 200 meter. De voorkeur voor Schippers ging uit naar een 100 meter in Hengelo en de organisatie regelde dat maar al te graag in haar olympische voorbereiding. Voor Asher-Smith telt zeker niet alleen de winst. Zij wil de olympische limiet lopen. Dinsdag werd ze voor het eerst gevaccineerd, vertelde ze. ,,Daar ben ik heel blij mee en mijn arm voelt oké. Ik ben voor mijn gevoel aan het toewerken naar een goede Olympische Spelen, maar ik moet wel eerst nog de Britse selectie halen. Dat is voor nu het belangrijkste.”