Dit is de laatste medailleprognose voor TeamNL in Peking

TeamNL zou daarmee in de zogenoemde medaillespiegel uitkomen op de vierde plaats, achter Noorwegen, Duitsland en de Russische sportploeg.



Bij de vorige twee Winterspelen eindigde Nederland in het eindklassement als vijfde. Bij de succesvolste Winterspelen ooit, in Sotsji in 2014, verzamelde TeamNL acht gouden, zeven zilveren en negen bronzen plakken, 24 in totaal dus. Vier jaar geleden wonnen de Nederlandse sporters in Pyeongchang acht gouden, zes zilveren en ook zes bronzen medailles.