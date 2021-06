Dit is de olympische turnafvaardiging

Schippers raakt ondanks beste seizoens­tijd FBK-re­cord 100 meter kwijt aan As­her-Smith

6 juni Dafne Schippers is bij de FBK Games in Hengelo haar ‘meeting’-record kwijtgeraakt op de 100 meter. De Britse Dina Asher-Smith, regerend Europees kampioene, won de sprint in 10,92. Dat was 2 honderdsten sneller dan de 10,94 die Schippers in 2015 noteerde.