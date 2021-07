Dit mag je vandaag niet missen op de Olympische Spelen

Dag zes staat alweer voor de deur, het wachten op het eerste Nederlandse goud is sinds het roeisucces niet meer nodig, maar hoe meer hoe beter. Vandaag zijn er zowel kansen in het zwembad, in de judohal en in het roeien. En hoe vergaat het de hockeyers, die succes nodig hebben? Hieronder een overzicht van de donderdag in Tokio.

Roeien

Vanaf 01.30 uur

Ilse Paulis weet hoe het is om olympisch kampioen te worden. Vijf jaar geleden, in Rio, gingen haar handen al in de lucht. Vandaag zou ze die actie graag herhalen. Al is er in vijf jaar tijd wel wat veranderd: roeipartner Maaike Head stopte, en Marieke Keijser stapte in de lichte dubbeltwee. Ze zijn de huidige wereldrecordhouders, plaatsten zich woensdagochtend voor de finale en behoren tot de kanshebbers voor een medaille.

Volledig scherm Marieke Keijser (l) en Ilse Paulis. © REUTERS

Handbal

Vanaf 02.00 uur

Nederland-Angola is geen spannend affiche, maar wie een team in vorm wil zien, kijkt vandaag naar handbal. Tegen Zuid-Korea wonnen de handbalsters eerder deze week hun tweede poulewedstrijd in een record; nooit vielen er zoveel goals tijdens een olympische wedstrijd als, 79 in totaal, het werd 43-36 in het voordeel van Nederland. Maar wat kan het team vandaag tegen Angola?

Volledig scherm De Nederlandse handbalsters na de overwinning op Zuid-Korea. © EPA

Zwemmen

Vanaf 03.44 uur

Het is vandaag de dag van de 200 meter schoolslag, van de man in vorm, van Arno Kamminga. De winnaar van het zilver op de 100 meter schoolslag afgelopen maandag is ook een reële medaillekandidaat voor de 200 meter. De status van topfavoriet draagt de 25-jarige Kamminga echter niet, die eer gaat naar de Australiër Zac Stubblety-Cook. Om 3.44 uur Nederlandse tijd komen de mannen in actie. En voor wie toch al zit te kijken: even later, om 3.53 uur is het tijd voor het koningsnummer, voor de mannen op de 100 meter vrij.

Volledig scherm Arno Kamminga. © AFP

Judo

Vanaf 04.55 uur

In de iconische poptempel, annex judohal, aka plek waar Anton Geesink in 1964 historie schreef door als eerste Nederlander olympisch judogoud te winnen is het vandaag de beurt aan Guusje Steenhuis en Michael Korrel. Allebei debuteren ze, al doen beide judoka’s inmiddels ook al jaren mee op het hoogste mondiale niveau. Korrel (27) won in de klasse tot 100 kilogram al brons op de WK in 2019 en heeft vier grandslam-overwinningen staan. Steenhuis heeft een bronzen en een zilveren WK-medaille op zak en won zes grandslams. Dat ze tot de top van de wereld behoren is een feit, maar doen ze dat ook vandaag?

Volledig scherm Michael Korrel. © AFP

Hockey

Vanaf 05.15 uur

Ze wonnen twee van de drie groepsduels, maar daar is ook alles mee gezegd. De Nederlandse hockeyers maken in Tokio nog totaal geen indruk. Tegen de ‘kleintjes’ Zuid-Afrika (5-3) en Canada (4-2) had de ploeg de grootste moeite om te winnen en in het openingsduel met België (1-3) ging ook van alles mis. Zorgen om het bereiken van de kwartfinale zijn er niet, maar die wil Oranje idealiter niet ingaan als nummer 4 van de poule, dan wacht in potentie direct het ijzersterke Australië. Dus moet er gewonnen geworden tegen Groot-Brittannië, om 05.15 in de Nederlandse ochtend. Later op de dag (12.00 uur) staat bij de vrouwen dezelfde wedstrijd op het programma.

Volledig scherm Coach Max Caldas met zijn spelers. © ANP

Klik op onderstaande ringen om rechtstreeks naar al het olympisch nieuws, onze podcasts en video’s en het complete programma te gaan.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s over de Olympische Spelen.

Beluister hieronder onze olympische podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder het complete schema van de Olympische Spelen, waarbij je precies kunt zien wanneer de Nederlandse atleten in actie komen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.