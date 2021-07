Dit mag je vrijdag niet missen op de Olympische Spelen

De opening is inmiddels een week geleden, dag zeven staat alweer voor de deur. De vrijdag in Tokio biedt spanning in, onder meer, het zwembad, de judohal en op het voetbal- en hockeyveld.

BMX, finaledag

Vanaf 03.00 uur

In een overzicht van vrijdag mogen we het BMX’en niet vergeten. De score na een dag aan kwalificaties voor Nederland: zes uit zes, oftewel, alle Nederlanders zijn door naar de halve finales. Hoe meer Nederlandse deelnemers, hoe meer kansen, lijkt het. Bovendien behoort Nederland al jaren tot de top in deze fietsdiscipline. Een van de grote vragen is: wat kan Niek Kimmann, ondanks zijn inmiddels veelbesproken breuk in zijn knieschijf?

Volledig scherm Niek Kimmann © REUTERS

Zwemmen, routinier Femke Heemskerk beleeft primeur

Vanaf 03.59 uur

Op 33-jarige leeftijd de finale halen van de 100 vrij, dat lukte Femke Heemskerk. Zij komt vrijdag, om 4.00 uur ’s nachts in Nederland, in actie op het koningsnummer van het zwemmen. Heemskerk is daar de enige Nederlandse. Ranomi Kromowidjojo strandde op een gedeelde plaats 16, waardoor ze veroordeeld was tot een swim-off, die ze besloot af te zeggen. Zij ziet haar grootste kansen op de 50 vrij.

Volledig scherm Femke Heemskerk © Pro Shots / Thomas Bakker

Judo: Een afscheid en een comeback

Vanaf 04.00 uur

In het judo is het de dag van een afscheid en de dag van een comeback. Een horrorblessure, zo werd de knie uit de kom en de zenuwscheur bij Tessie Savelkouls omschreven. Ze zou nooit meer professioneel kunnen judoën werd haar verteld. Maar zeg Savelkouls niet dat iets onmogelijk is, ruim een jaar later staat ze er weer, klaar voor een nieuwe olympische ervaring.

Volledig scherm Henk Grol © Pim Ras Fotografie

En ook op de mat: Henk Grol. 36 inmiddels, hij gaat zijn laatste dag als profjudoka in. Na drie eerdere olympische deelnames, en twee olympische medailles op zijn palmares, wil hij in de Budokan, de judotempel bij uitstek, een plak op zijn conto bijschrijven. Hierna is het over, klaar, tijd voor een andere invulling van zijn leven. Maar hoort daar een gedroomd afscheid bij?

Schoonspringen, Jansen op de 3-meterplank

Vanaf 08.00 uur

Nog een debuut in het zwembad, en wel voor Inge Jansen. De schoonspringster miste Rio vijf jaar geleden op een haar na, en komt nu voor het eerst in actie vanaf de 3-meterplank. Zij doet dit om 8.00 uur ’s ochtends. Tot de topfavorieten voor de finale behoort ze niet, maar ze gaat op voor een plek in de halve finale.

Volledig scherm Inge Jansen © ANP

Voetbal, de Leeuwinnen treffen Amerika

Vanaf 13.00 uur

Tien keer voetbalde Oranje sinds 1991 tegen de Amerikanen, de laatste zege dateert uit 1996. Deze eeuw werd nog niet van de VS gewonnen en slechts twee speelsters (Manon Melis en Shanice van de Sanden) scoorden tegen de nummer één van de wereld, waar twee jaar terug nog van verloren werd in de WK-finale. Maar de vrouwen van Sarina Wiegman ruiken revanche.

Amerika is hier zoekende, Nederland beter in vorm. Met 21 goals in drie duels spettert het voorin, al moet Oranje het achterin ook wel dicht weten te houden voor een plaats in de halve finale. Tegen Zambia, Brazilië en China incasseerde Sari van Veenendaal in totaal al acht tegengoals.

Volledig scherm Vivianne Miedema © AFP

Hockey, Nederland-Duitsland

Vanaf 13.45 uur

Een herhaling van de EK-finale van vorige maand: Nederland tegen Duitsland. Destijds ging de winst naar Nederland. Maar de hockeymannen overtuigen dit olympisch toernooi nog niet, de grote vraag is daarom met hoeveel zelfvertrouwen ze het groepsduel tegen Duitsland ingaan.

Volledig scherm De hockeyers kennen een stroef begin van de Olympische Spelen. © ANP

Klik op onderstaande ringen om rechtstreeks naar al het olympisch nieuws, onze podcasts en video’s en het complete programma te gaan.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s over de Olympische Spelen.

Beluister hieronder onze olympische podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder het complete schema van de Olympische Spelen, waarbij je precies kunt zien wanneer de Nederlandse atleten in actie komen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.