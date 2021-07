Dit mag je zaterdag niet missen op de Olympische Spelen

Atletiek: van koningsnummer naar debutante

Vanaf 02.00 uur

De grote ster van Rio, Londen en Peking is er niet meer bij, want Usain Bolt is met pensioen. En de grote vraag vandaag in Tokio is wie er in zijn voetsporen treedt. Het is de dag van het koningsnummer, van de 100 meter op de atletiek. Althans bij de vrouwen. Dafne Schippers is er niet bij, de favorieten komen uit Jamaica met Shelly-Ann Fraser-Pryce en Elaine Thompson. Maar dat is niet het enige, vandaag brengt de atletieksport ook een Nederlands tintje, met het debuut van Femke Bol. Zij komt in de nacht van vrijdag op zaterdag in actie op de 400 meter horden. Voor haar geldt: vandaag de serie, woensdag, als het goed is, de finale. Ook goed om in de gaten te houden: de 4x400 meter mixed met het Nederlandse team, dat met een dik Nederlands record de finale heeft gehaald.

Volledig scherm Elaine Thompson is een van de favorieten op de 100 meter. © AFP

Judo: nieuw onderdeel

Vanaf 04.00 uur

In 1964 stond judo voor het eerst in de geschiedenis op de Olympische Spelen en mede dankzij de winst van Anton Geesink staat judo dat nog steeds. De Nederlander liet daar, toen het als demonstratiesport begon, zien dat judo heus internationaler is, niet alleen groot in Japan.

Dit jaar wordt er in dezelfde judohal wéér geschiedenis geschreven, met een nieuw olympisch nummer: de mixed teams. Grote favoriet? Uiteraard, Japan. Maar als het meezit doet ook Nederland mee om de prijzen.

Zeilen: succes bij de RS:X

Vanaf 08.33 uur

Vandaag is de dag dat Kiran Badloe zijn virtuele goud daadwerkelijk in handen krijgt. Hij, de man die zichzelf speciaal voor deze Zomerspelen een bijzonder kapsel aanmat, domineerde de afgelopen jaren het windsurfen.

Om hier in Tokio te komen moest hij eerst afrekenen met tweevoudig olympisch kampioen Dorian van Rijsselberghe, vriend, jarenlange ploeggenoot en leermeester. Dat laatste bleek afgelopen donderdag maar weer eens, toen Badloe in navolging van Van Rijsselberghe het goud virtueel al nagenoeg veiligstelde. Op zijn hoofd staat deze week een felblauwe pijl, het teken van The Last Airbender, hoofdpersoon uit een animatieserie, die moet omgaan met de elementen. Badloe wordt vandaag officieel een ware Airbender.

Volledig scherm Kiran Badloe op weg naar goud. © AFP

Handbal: Nederland treft Noorwegen

Vanaf 14.30 uur

Er is één land topfavoriet in het handbal, met afstand. En dat is Noorwegen. Jarenlang de angstgegner van Nederland, slechts één keer in de ‘moderne’ handbaltijd van de oranje-succesploeg was Nederland de beste. Dat was in 2019, in dit land; Japan, waar Nederland de wereldtitel won. Vandaag treffen ze elkaar weer, in de late avond in Japan. Het is een wedstrijd om de moraal, niet per se om de punten, bij verlies zijn er geen grote consequenties. Het is de één-na-laatste wedstrijd in de poulefase, met zes landen, waarvan er vier doorgaan naar de volgende ronde.

Volledig scherm Keepster Tess Wester schreeuwt het uit. © AP

