Dit mag je zaterdag niet missen tijdens de Olympische Spelen

Wegwedstrijd mannen

Vanaf 04.00 uur.

Amper zes dagen na de finish op de Champs-Élysées start een groot deel van het Tourpeloton alweer in een snikheet Japan. Met ook nog eens een zwik toppers zoals Tom Dumoulin die de grote ronde niet reden. De beroemde Mount Fuji valt nog wel mee zeiden de Nederlandse deelnemers, maar de Mikuni Pass is lastig, supersteil en volgens Wilco Kelderman gaan de grote mannen er een voor een boven komen. Een slagveld, kortom.

Bauke Mollema schuift de Belgen Wout van Aert en Remco Evenepoel naar voren als favorieten, plus Tour-winnaar Tadej Pogacar en de Canadees Michael Woods. Maar zelf is de Nederlandse kopman ook kanshebber. De koers gaat om 04.00 uur van start. De finish wordt rond 11.15 uur verwacht.

Volledig scherm Bauke Mollema © AFP

Zwaait Epke Zonderland af?

Vanaf 03.00 uur.

Eén van de Nederlands meest geliefde atleten begint aan zijn laatste vlucht. Nee, Epke Zonderland gaat geen medaille winnen. Daar is hij reëel in. Een finaleplek zou al geweldig zijn, maar zelfs dat is geen must voor de kampioen van Londen 2012. Hij wil vooral niet voor spek en bonen meedoen. Als hij op de rekstok een nette oefening aflevert en het blijkt niet voldoende voor de finale, kan hij daar prima mee leven.

Door fysieke klachten is zijn voorbereiding verstoord. Het uitstel van de Spelen met een jaar, dat kwam de Fries achteraf ontzettend beroerd uit. Een waardig afscheid, dat is wat Zonderland zich wenst en wat hem toekomt. Zonderland komt uit in de eerste subdivisie, die om 03.00 uur van start gaat. Na de derde subdivisie (start om 12.30 uur) wordt pas duidelijk welke turners daadwerkelijk de finale hebben behaald.

Volledig scherm Epke Zonderland © pim Ras Fotografie

Kiki Bertens, toch weer op de Spelen

Vanaf 04.00 uur (vierde partij).

Dit was eens maar nooit meer, zei Kiki Bertens - ongeveer in deze bewoordingen, vijf jaar geleden in Rio de Janeiro. Haar eerste olympische ervaring was in alle opzichten verschrikkelijk. Toch staat ze er nu weer, in de eerste ronde van het enkelspel, tegenover Marketa Vondrousova. Dat zit zo: ze had haar goede tennisvriendin Demi Schuurs jaren geleden beloofd dat ze samen zouden dubbelen in Tokio.

En bij Bertens maakt belofte schuld. Bovendien zijn nu haar eigen coach Elise Tamaela en haar man Remko de Rijke erbij. Het worden haar laatste partijen als proftennisster. Ze wil van haar afscheid genieten, dat zal nog de grootste uitdaging zijn. Het tennistoernooi begint om 04.00 uur, maar Bertens speelt pas de vierde partij op de aan haar toegewezen baan.

Volledig scherm Kiki Bertens © REUTERS

Kraker voor hockeyers

Vanaf 04.45 uur.

Even lekker erin komen is er voor de hockeyers niet bij. In hun openingsduel treffen ze in het eerste groepsduel meteen de ‘moderne rivaal’ België. De ‘Red Lions’, regerend wereldkampioen, leken het Nederlands elftal de afgelopen jaren misschien wel voorbijgestreefd, maar de laatste tik werd uitgedeeld door Oranje. Op het EK in Amstelveen nam Nederland de shoot-outs in de halve finale beter, en werd uiteindelijk ook kampioen. Maar op een grote mondiale titel wachten de hockeyers al even.

Volledig scherm Jeroen Hertzberger © Hollandse Hoogte / ANP

