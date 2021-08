Dit zijn de hoogte- en dieptepunten van dag dertien op de Olympische Spelen

Braspennincx houdt keirintitel in Nederland

Nadat de teamsprinters eerder al olympisch goud hadden veroverd, was er vandaag opnieuw succes voor de baanwielrenners. Shanne Braspennincx (30) volgde Elis Ligtlee als kampioen op de keirin. ,,De titel blijft lekker in Nederland”, jubelde de winnares. ,,Toen ik over de streep ging, dacht ik: wat heb ik gedaan? Ik ben gewoon olympisch kampioen. Ik weet het niet meer. Ik ging, toen ik dacht dat ik moest gaan. Ik snap er nog steeds niet van.”

De sensationele gouden rit zorgde voor schitterende beelden op het middenterrein, waar de al gouden Jeffrey Hoogland, de vriend van Braspennincx, helemaal uit zijn dak ging. ,,Als iemand het verdiend heeft, is zij het wel.” Hoogland zelf kende op de fiets ook een goede dag. Net als Harrie Lavreysen imponeerde de sprinter, op weg naar de halve finales van morgen. Minstens één medaille kan Nederland hier ook al niet meer ontgaan.

Van Riessen op brancard naar ziekenhuis

Voor Laurine van Riessen werd het daarentegen een keirin om snel te vergeten. In de kwartfinales kwam ze hard ten val toen ze naar boven moest sturen en daarbij een Britse tegenstander raakte. Van Riessen werd per brancard afgevoerd naar het ziekenhuis en was al snel weer bij bewustzijn. ,,Ze is goed bij, maar kan zich de val niet herinneren. Wel heeft ze duidelijk kunnen maken dat de pijn vooral haar schouder betreft.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Stuntende trainingsmaatjes pakken zilver en brons

Niet veel atletiekkenners hadden voor de start van de zevenkamp rekening gehouden met één Nederlandse medaille, laat staan twee. Trainingsmaatjes Anouk Vetter en Emma Oosterwegel flikten het en zorgden daarmee voor een daverende sensatie. ,,We keken elkaar na die 800 meter aan en toen dachten we echt: ‘wat is hier gebeurd?’ Echt onwerkelijk”, zei Vetter, de outsider die al op de openingsdag boven zichzelf uit was gestegen en uiteindelijk zilver pakte in een Nederlands record. Oosterwegel grossierde tegelijkertijd in persoonlijke records, wat haar totaal onverwachts naar het brons bracht. ,,Mijn lichaam was helemaal op, ik had nauwelijks geslapen. Dat het dan toch lukt, ik kan het nog steeds niet geloven. Bizar.”

Volledig scherm Emma Oosterwegel (l) en Anouk Vetter kunnen het niet geloven. © Pim Ras Fotografie

Bonevacia ziet sterretjes

Liemarvin Bonevacia eindigde in de finale van de 400 meter als achtste. Hij was de eerste Nederlander ooit in de eindstrijd, nadat hij in 2012 en 2016 in de halve finales was gestrand. Na afloop zat Bonevacia er helemaal doorheen. Hij zag zelfs even sterretjes, toen hij met de NOS in gesprek was. ,,Heb je een beetje water? Ik ben helemaal leeg”, zei de atleet alvorens hij moest gaan zitten. Toen het weer een beetje ging: ,,De 400 meter is gewoon sprinten en doodgaan. Waarom dat toch leuk is? Ik ben gewoon een monster, ik houd ervan.

Martina neemt afscheid met diskwalificatie

Churandy Martina nam met een diskwalificatie op teleurstellende wijze afscheid van zijn vijfde Olympische Spelen. Nota bene hij, de meest ervaren sprinter uit de estafetteploeg, ging in de fout. Hij vertrok te vroeg van zijn plek en was al buiten het wisselvak toen hij nog steeds het stokje niet in handen had. ,,Dit kan altijd gebeuren, maar het blijft teleurstellend”, aldus Martina.

De estafettevrouwen haalden wel de finale, zowel op de 4x100 meter als de 4x400 meter. Op die laatste afstand gebeurde dat in een dik nationaal record. Atletieksensatie Femke Bol zorgde er met een ongekende inhaalrace voor dat Nederland zaterdag ook in de eindstrijd van de partij is.

Volledig scherm © ANP

Omnium duurt net te lang voor Van Schip

Dan nog één keer terug naar het baanwielrennen, waar Jan-Willem van Schip naast de medailles greep op het omnium. De Nederlander stond voor aanvang van de beslissende puntenkoers tweede, maar kon het daarop niet meer bolwerken. Hij zakte zo naar de zesde plaats in het eindklassement. De 26-jarige baanwielrenner uit Schalkwijk krijgt zaterdag een nieuwe kans op de koppelkoers, met dan Yoeri Havik aan zijn zijde.

Volledig scherm © photo: Cor Vos

Overdonderde Weertman pakt geen tweede keer goud

Regerend olympisch kampioen Ferry Weertman wist niet wat hem gebeurde op de 10 kilometer in het open water. Op maar liefst drie minuten van de Duitse winnaar Florian Wellbrock, tikte hij als zevende aan in de baai van Tokio. ,,Ik zag Wellbrock bij de eerste boei al los liggen en dacht: die halen we als groep zo wel bij, maar dat deden we niet. Ik had vandaag een raceplan dat niet bij deze race paste.” Zo ging Weertman, die de wereld over was gereisd om te trainen in warme wateren, alsnog ten onder aan de hoge watertemperatuur.

Volledig scherm Een uitgemergelde Ferry Weertman komt als een geslagen man het water uit na een teleurstellende zevende plaats. © Pim Ras Fotografie

Medaillerecord binnen voor TeamNL

Door het succes op deze dertiende dag, heeft Nederland het medaillerecord van 2000 inmiddels overtroffen. De teller staat inmiddels op 26, maar daar komen er op zijn minst nog drie bij. Zo is er een zekere plak voor de hockeysters (goud of zilver) en sowieso brons voor boksster Nouchka Fontijn, plus minimaal een bronzen plak voor Harrie Lavreysen of Jeffrey Hoogland.

Bekijk hieronder onze video’s over de Olympische Spelen.

Beluister hieronder onze olympische podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder het complete schema van de Olympische Spelen, waarbij je precies kunt zien wanneer de Nederlandse atleten in actie komen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.