Dit zijn de hoogte- en dieptepunten van dag negen op Olympische Spelen

Hoogsprin­gen­de vrienden gooien het op een akkoord: ‘Krijgen we dan allebei goud?’

16:37 Het was een prachtig moment zondagmiddag in het atletiekstadion van Tokio. Topfavoriet Mutaz Essa Barshim uit Qatar en de Italiaan Gianmarco Tamberi slaagden er in de strijd om goud allebei niet in om over een hoogte van 2 meter en 39 centimeter te springen. Omdat ze al over een hoogte van 2.37 hadden gesprongen, moest er een beslissende ‘jump-off’ komen. Dat lieten de twee hoogspringers niet gebeuren.