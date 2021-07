Dochter Bruce Springsteen in olympische springequipe VS

Doek valt voor Nederland­se honkbal­lers: geen Olympische Spelen

26 juni De honkballers hebben op het laatste olympisch kwalificatietoernooi geen ticket voor de Spelen van Tokio weten te bemachtigen. In de halve finale van het OKT in de Mexicaanse stad Puebla verloor het team van Hensley Meulens kansloos van Venezuela. Na zeven innings was het klaar: 10-0.