Dopingrel in Peking: IOC en WADA in beroep tegen vrijspraak van in december betrapte kunstrijdster Valieva

Volgens het ITA bleek pas dinsdag, een dag na de landenwedstrijd, dat Valieva in Sint-Petersburg een positieve dopingtest had afgelegd. De tiener tekende direct beroep aan tegen haar voorlopige schorsing en werd woensdag gehoord door de disciplinaire commissie van het Russische dopingagentschap. Die besloot opvallend genoeg de schorsing op te heffen, waardoor Valieva donderdag weer kon gaan trainen in Peking.



Het IOC liet het daar echter niet bij zitten en tekent beroep aan bij het internationale sporttribunaal CAS. De internationale schaatsfederatie ISU sluit zich daarbij aan. Het CAS moet de zaak op korte termijn behandelen, want dinsdag beginnen de individuele wedstrijden voor de kunstrijdsters. Valieva, bijgenaamd Miss Perfect, is de favoriete voor het goud. Ze verscheen net als gisteren vandaag ‘gewoon’ weer op het ijs om te trainen.



De uitslag van de landenwedstrijd blijft voorlopig onder voorbehoud. Pas als de juridische zaak is afgehandeld, wordt duidelijk naar welke landen het goud, zilver en brons gaat.