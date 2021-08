Dramatische wissel kost Nederlandse vrouwen de kop in finale 4x100 meter

Het ging voor de Nederlandse ploeg vrijwel direct mis in de finale. De eerste wissel van Visser op Schippers mislukte volledig, waardoor Nederland de strijd moest staken en laatste werd. De Nederlandse mannenploeg overkwam deze week overigens hetzelfde, maar dan in de halve finale van de 4x100 meter.



,,Ik weet niet wat er gaande was”, sprak een zichtbaar geërgerde Schippers na afloop tegen de NOS. ,,Ik dacht dat ik beter weg was dan gisteren. Iedereen zat er super in en had er zin in, maar dit is gewoon heel zuur.”