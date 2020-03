Druk op IOC neemt steeds meer toe: ‘Olympische droom niet meer voor iedereen te realiseren’

Eerder vandaag riep het Spaans olympisch comité al op om de Spelen uit te stellen. Veel atleten kunnen op dit moment niet goed trainen vanwege het nieuwe coronavirus. Het is ook maar de vraag of belangrijke kwalificatietoernooien nog worden afgewerkt.



Ook belangrijke bonden als de Amerikaanse en Britse atletiekfederaties willen dat de Spelen worden uitgesteld. In een brief, gericht aan topvrouw Sarah Hirshland van het Amerikaans olympisch en paralympisch comité USOPC, schrijft Max Siegel namens de atletiekbond de problemen rond uitstel te begrijpen. ,,We snappen dat het een lastig verzoek is, zeker in het kader van de coördinatie om de Spelen op een andere datum aan te passen aan de schema’s van andere atleten, sportfederaties en belangrijke belanghebbenden. Maar het alternatief om gewoon door te gaan in de huidige mondiale situatie zou niet in het belang zijn van onze atleten”, aldus directeur Siegel.