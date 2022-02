Dubbel gevoel in Peking: corona hangt als donkere wolk boven de Spelen

Kom hier, kom hier! Het tienkoppige welkomstcomité in ons hotel is altijd vriendelijk, maar nu staan ze helemaal te wiebelen van enthousiasme, als we ’s avonds terugkomen van een lange werkdag. Ze willen graag iets laten zien. We worden naar een fotomuur meegenomen, prominent in de lobby. ,,Zoek de foto’s waar je op staat en neem ze mee”, zegt de aardigste man van het stel in keurig Engels. ,,Dit is waarom we steeds foto’s van jullie aan het maken waren de afgelopen dagen. Een souvenir van het hotel.”