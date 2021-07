Duetz en Bekkering nieuwe koplopers na dramatische dag Britten

Een dramatische zeildag voor de Britten. Charlotte Dobson en Saskia Tidey stonden onbedreigd aan de leiding tot een nieuwe dag aanbrak. In de Enoshima Yacht Harbour eindigden zij op een zestiende plaats in race 7, een veertiende plek in race 8 en als vijftiende in race 9. Dat kostte het tweetal de koppositie.

Bekkering en Duetz, twaalfde in race 7, vijfde in race 8 en zesde in race 9, namen de leiding over. Zij worden op de voet gevolgd door Spanje (één punt achter) en Brazilië (zes punten achterstand). Groot-Brittannië is afgezakt naar plek vier, op zeven punten van Nederland. Op zaterdag zijn er ook nog drie races te zeilen, met de medalrace op zondag. Hier tellen de punten dubbel.

Berkhout en Zegers

Lobke Berkhout en Afrodite Zegers zijn in de 470-klasse op de derde dag drie plaatsen gestegen en hebben de top 10 in zicht. Het duo eindigde in de vijfde race als negende en in de zesde race als zesde. In de tussenstand staan de twee op de elfde plek met 47 punten. Het Poolse duo Agnieszka Skrzypulec/Jolanta Ogar gaat aan de leiding met 10 punten.

De medailles lijken ver weg voor het Nederlandse duo. De achterstand van Berkhout/Zegers op de derde plaats bedraagt 30 punten. Er zijn nog vier races en een medalrace voor de top 10 te varen in deze klasse.

