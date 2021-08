Duitse coach die renners ‘kamelendrijvers’ noemde niet ontslagen, moet salaris inleveren

Moster kwam onder vuur te liggen tijdens de Olympische Spelen na uitspraken tijdens de tijdrit van Nikias Arndt. Als de Duitser de ploegleider passeert, roept hij richting Arndt: ,,Haal die kamelendrijver in!” Het moment was live te zien en te horen op televisiezender ARD. Op het moment van de uitspraak reden Amanuel Ghebreigzabhier uit Eritrea en Algerijn Azzedine Lagab voor Arndt uit.



Moster bood zijn excuses aan voor zijn woorden, maar werd wel per direct naar huis gestuurd. ,,Wij zijn er zeker van dat hij met volle overtuiging zijn excuses heeft gemaakt”, zo liet het Duits Olympisch Comité weten. ,,Dat neemt niet weg dat zijn gedrag totaal niet past in onze olympische waarden van fairplay, respect en tolerantie.”



Een kleine week na het incident heeft de Duitse wielerbond Moster een schriftelijke waarschuwing gegeven en een salarisverlaging. Ook is hij nog altijd tijdelijk geschorst. Ontslagen wordt Moster niet. ,,In de 21 jaar dat hij al in dienst is bij de Duitse wielerbond heeft hij nooit een gelijkaardige overtreding begaan", stelt de Duitse bond.