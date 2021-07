Dumoulin verwachtte meer van wegrace: ‘Dan moet ik woensdag maar een superdag hebben’

Ook na vierde plaats in Tokio gunt Mollema zichzelf geen vakantie

13:46 Bauke Mollema loerde op die ene kans richting eeuwige olympische roem, al zat hij vaak op de limiet. Vierde werd hij uiteindelijk in de door Richard Carapaz gewonnen wegrit bij de wielermannen. ,,Ik heb niet het gevoel dat ik echt wat fout heb gedaan. Of dat er meer in had gezeten.”