Einde Spelen Korrel, brons hoogst haalbare voor passieve Steenhuis

Podcast Ti-Ta-To­kio | De persconfe­ren­tie, de knuffel van Tess Wester en onzin rond Van der Breggen

27 juli Thijs Zonneveld, Hidde van Warmerdam en Theo Bos volgen de Olympische Spelen op de voet. Dagelijks duiden zij in een nieuwe Ti-Ta-Tokio-podcast de gebeurtenissen in Japan. Vandaag dag 4 in Tokio.