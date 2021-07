Emoties komen los bij Lieke Wevers in meerkampfinale, zus Sanne biedt troost

Video Australi­sche kajakster dankt bronzen medaille aan reparatie met condoom

15:05 De Australische kajakster Jessica Fox (27) heeft in aanloop naar de olympische finale gebruik gemaakt van wel heel bijzonder gereedschap. De in Marseille geboren Fox repareerde haar gehavende boot met een condoom, laat ze zien in een filmpje op TikTok. En met succes: het leverde haar een bronzen medaille op.