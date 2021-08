Enoshima, schrijf dat maar op voor als het hier weer iets gezelliger is

Ha Pim,

Met m’n ‘Tokyo 2020 Transport Card’ op zak is Japan plots in een speeltuin zonder grenzen veranderd. Alles mag, na mijn veertien dagen ‘soft quarantaine’, dus stond er een fijne roadtrip op de agenda. Met Japan Railways naar de Saitama Super Arena, om daar van Kevin Durant en zijn Amerikaanse NBA-collega’s te genieten. Reisplan gemaakt, toegangskaart op zak. Stond er maandag geen wind in Enoshima en werd de medalrace van de 49erFX-klasse naar dinsdag verschoven... Je raadt het al.



De boodschap van hogerhand was kort en helder: haal maar een streep door die basketballers en op naar mogelijk Nederlands zeilsucces. Even gegromd, hoor, dat wel. Maar omdenken is ook een olympische discipline, dus door. En het werd me toch een heerlijk dagje strand, Pim.



Enoshima, schrijf die tip maar op, mocht je hier nog eens terugkeren in gezelliger tijden. Het Scheveningen van Japan bleek een bruisend kuststadje, met een boulevard, prachtige stranden, restaurants, surfshops, gebronsde zonaanbidders en vrijwilligers in de mixed zone die in recordtempo een origami-zeilbootje voor je vouwen.