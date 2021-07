Epke Zonderland is trots: ‘Dit voelt net zo knap als wereldtitels en olympisch goud’

Olympische Spelen LIVE | Hockeyers op achter­stand tegen België, judoka Tsjakadoea dendert door naar kwartfina­le

6:02 De Olympische Spelen zijn begonnen. Er komen op deze dag direct veel Nederlanders in actie. Epke Zonderland lijkt naast een finaleplaats te grijpen op zijn laatste Spelen, maar er is nog genoeg om naar uit te kijken. Zo spelen zowel de mannen als vrouwen bij het hockey hun eerste groepswedstrijd, komen de basketballers (3x3) twee keer in actie en spelen de Leeuwinnen hun tweede poulewedstrijd tegen Brazilië. Volg de ontwikkelingen via ons liveblog.