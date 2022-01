Exclusieve videoserie | De worsteling van Irene Schouten met de 1500 meter

Veilig­heids­re­gels op olympische baan strenger na zware crash van Poolse rodelaar

Bij de rodel- en bobsleebaan in Yangqing, die is aangelegd voor de Winterspelen in Peking, zijn extra veiligheidsmaatregelen ingevoerd. Op de baan raakte de Poolse rodelaar Mateusz Sochowicz deze week gewond door een trainingsongeval.

10 november