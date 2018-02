Familie Lorentzen gaat volledig los na zege zoon Håvard

De zege van Håvard Lorentzen op de 500 meter schaatsen leidt tot uitgelaten taferelen bij het thuisfront. De winnaar zelf beseft dat zijn zege iets betekent voor het land, dat 20 jaar geen schaatsgoud won: ,,Noorwegen had resultaten nodig. Het is niet goed als de Nederlanders altijd winnen."

Op video's is te zien hoe broer Håkon en vader Torbjørn Lorentzen hun broer en zoon naar het eerste Noorse schaatsgoud in twintig jaar schreeuwen. Broer Håkon (20) is profvoetballer, en zijn club Sandefjord plaatste een video op Twitter waarop hij op zijn telefoon de race van broer Håvard in Pyeongchang bekijkt. Håkon schreeuwt zo hard dat zijn ploeggenoten bij de Noorse Eredivisieclub er om moeten lachen.

Vader Torbjørn bekijkt de race in iets groter gezelschap, gevolgd door diverse cameraploegen. Ook hier is de spanning om te snijden, vooral tijdens de laatste rit tussen Mika Poutala en Alex Boisvert-Lacroix. Wanneer ook zij de tijd van zoon Håvard niet halen, is de vreugde enorm.

In Noorwegen wordt de plak van Lorentzen als een historische beschouwd, omdat het het eerste schaatsgoud is sinds de overwinning van Ådne Søndrål op de 1500 meter in 1998, in Nagano. Sondre Skarli, de coach van Lorentzen, noemde de zege van zijn pupil de grootste schaatsprestatie sinds de drie gouden plakken van Johann Olav Koss bij de Spelen van Lillehammer in 1994.

Volledig scherm Een geëmotioneerder Håvard Lorentzen op het podium in de Gangneung Arena. © AFP

Lorentzen zelf was begrijpelijkerwijs door het dolle heen: ,,Beter dan dit wordt het niet. Om het uitzinnige stadion stil te krijgen, was best cool. Dit was mijn beste race ooit. Moest ook wel, na de tijd van Min-kyu Cha. Ik heb zelf liever de laatste buitenbaan, maar toen ik Ronald Mulder passeerde in de laatste bocht, wist ik dat ik een goede tijd ging neerzetten."

Lorentzen beseft dat hij met zijn zege wat teweeg brengt in zijn thuisland. ,,De passie voor schaatsen is nooit uit de Noor. Maar we hadden wel resultaten nodig. Nu zullen we weer net zo populair worden als de langlaufers. Het is niet goed voor de sport als de Nederlanders altijd winnen, zoals de eerste vijf dagen. Nu hebben we twee dagen geen Nederlanders op het podium."

Schaatslegende Johann Olav Koss noemde de overwinning van zijn landgenoot tegenover het Noorse TV2 'het best mogelijke goud'. ,,Het is geweldig om weer goud te winnen bij het schaatsen."

Choach Sondre Skarli hoopt dat nu ook de sponsoren weer terugkomen. ,,We hadden de laatste jaren een extreem laag budget. Dan is het best moeilijk om coach te zijn. Je wilt iets en dan kan het niet, omdat er geen geld is. Het is jammer dat het zo werkt in de sport, het zou anders moeten zijn."