Favoriete De Jong is niet bezig met een medaille

Woensdag reed Wüst een tijdje in een treintje met Sven Kramer en Patrick Roest, terwijl De Jong voornamelijk alleen haar rondjes reed. Dat de twee geen hartsvriendinnen zijn, is genoegzaam bekend. ,,Maar gelukkig zijn we wel twee volwassen vrouwen. We delen een appartement, het gaat prima, maar we doen ieder ons eigen ding. Je blijft concurrenten.''



Afgelopen dagen voelde De Jong zich iedere dag iets beter worden. Net als het ijs. ,,Het was even wennen, acclimatiseren ook. Maar ik krijg steeds meer gevoel. Het is nu zaak mezelf elke dag te verbeteren.'' Met andere dingen is ze niet bezig. ,,Ik ben niet bezig met een medaille. Ik kom hier voor een goede race en als dat lukt, kan er veel gebeuren. Ik zit goed in mijn vel, ga ervoor vechten en dan zien we wat ik waard ben.''