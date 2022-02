Favorieten likken wonden: Hein Otterspeer ‘schaamt zich’ na gedoe bij start, berusting bij Kai Verbij

Thomas Krol knalde op de 1000 meter oppermachtig naar goud in Peking. Daar hadden ook die andere twee Nederlanders hun zinnen op gezet, maar het liep allemaal anders voor Hein Otterspeer en Kai Verbij. ,,Dit doemscenario zat niet in mijn hoofd.”

Eindelijk mocht Hein Otterspeer het gaan laten zien op het hoogste podium. Goud op de 1000 meter, dat was de droom voor de 33-jarige debutant. ,,Maar die gaat hier op een behoorlijk wrede manier voorbij", begon een terneergeslagen Otterspeer aan zijn analyse bij de NOS.

,,Eigenlijk vanaf pas één. Ik zette mijn schaats in het ijs en ik sta te wachten tot ik in de houding word geroepen. Op dat moment glijdt mijn schaats uit de lijn waar ik hem neer had gezet. Ik had om een nieuwe start moeten vragen. Dat ik dat niet doe is superdom, want daar heb ik recht op als ik niet lekker sta. Dan doe je voor het gevoel een start in het zand en heb je niets van houvast. Dat was de hele race voor mij.”

Volledig scherm © AFP ,,Dan loop je letterlijk en figuurlijk achter de feiten aan", aldus Otterspeer, die meer misslagen maakte en geen moment meer in de buurt van de snelste tussentijden kwam. Op de streep moest hij zelfs zijn Chinese tegenstander voor zich dulden. Uiteindelijk eindigde hij als tiende.

,,Die rustige, kalme slagen vooruit heb je al niet na die start. Voor je gevoel ben je dan aan het langlaufen. Ik zag al dat het een stuk minder snel ging dan verwacht. Alles was gewoon goed. Dat heb ik net ook tegen mijn team gezegd. Het spijt me dat ik nu niet alles heb laten zien, want ik schaam me hier wel een beetje voor. Dit kan altijd gebeuren, maar ik had me zo goed voorbereid. Dat het dan op zo'n manier over gaat... Ik had gewoon de knoop door moeten hakken bij de start.”

Verbij: ‘Topsport is soms pittig en zwaar’

Voor Kai Verbij liep de olympische kilometer op een andere manier in de soep. Tegenstander Laurent Dubreuil was als een raket vertrokken en bij de laatste wissel kwamen de twee elkaar tegen. Verbij moest de Canadees voorrang verlenen, wist dat hij een medaille wel kon vergeten en schaatste niet meer door.

,,Ik kan hier zielig gaan doen, maar dit kan gebeuren. Hij is snel weg en dan kom je in de problemen. Het gat was al vrij groot, balen dat ik mijn rit hier niet kan afmaken. Ook omdat ik weet dat ik een sterke slotronde in de benen heb. Maar als je overeind komt mis je drie, vier kilometer per uur, dus dan doe je sowieso niet mee.”

Volledig scherm © ANP

,,Mijn opening was wel degelijk. De eerste ronde wat minder, maar daar heb ik dit seizoen sowieso moeite mee. Als ik een goede slotronde rijd kan het nog spannend worden, maar dat is allemaal áls áls", vervolgt Verbij, die uiteindelijk als laatste eindigde omdat hij het liet lopen.

,,Uiteindelijk is topsport soms gewoon heel pittig en zwaar, deze dingen kunnen gebeuren. Ik baalde flink toen ik van het ijs kwam en ga hier ook nog wel even stevig van balen. Je werkt hier zo lang naartoe en wil hier wat laten zien... Ik besef het denk ik nog niet helemaal. Dit doemscenario zat niet in mijn hoofd. Het had hier vandaag zeker een 1-2 kunnen zijn, maar zo mocht het niet zijn vandaag. Dat is balen.”

