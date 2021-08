Fiasco hockeyers: snelle aftocht na dramatische shoot-outs tegen Australië

Tom Wickham zette Australië na een klein kwartier op voorsprong. Hij tikte na een klutssituatie van dichtbij raak nadat Pirmin Blaak, de keeper van Oranje, de bal nog van de lijn had gehaald. Mink van der Weerden maakte direct in de tweede helft gelijk uit een strafcorner, maar vijf minuten later leidde Australië opnieuw; Wickham werd helemaal vrijgelaten en mocht van dichtbij raak pushen. Tien minuten voor tijd maakte Jeroen Hertzberger uit een strafbal gelijk, waarna schoot-outs de beslissing moesten brengen. Oranje miste alle drie de shoot-outs, Australië bleef foutloos.

Het is de eerste keer in 37 jaar dat de Nederlandse ploeg op de Spelen al voor de halve finales is uitgeschakeld. In 1984 gebeurde dat in Los Angeles voor het laatst. De laatste olympische medaille voor de hockeyers dateert van 2012; Oranje werd toen in Londen tweede.



Oranje beleefde een zeer teleurstellend toernooi. Van de vijf groepswedstrijden werden er slechts twee gewonnen. Alleen Zuid-Afrika en Canada werden verslagen. Duitsland en België bleken in die fase van olympisch toernooi al te sterk voor de ploeg van bondscoach Max Caldas en tegen Groot-Brittannië werd gelijkgespeeld.