Fietsen, vrieskou en Netflix in olympisch dorp

Door Tim Reedijk En ja hoor, we zijn koud binnen en Sjinkie Knegt - vooral herkenbaar aan zijn baard omdat de rest is ingepakt in een constructie van muts en dikke winterjas - snelt voorbij op zijn oranje fiets. Tussen de torenhoge, grauwe gebouwen waarin de olympische sporters de komende weken vertoeven, voelt de snijdende, ijskoude wind nóg frisser. Met een temperatuur van twaalf graden onder het vriespunt is het vooral zaak om beschutting te zoeken tussen deze uit de grond gestampte torens. Knegt haast zich naar toren 806, waar het zogenoemde TeamNL vertoeft op de negende tot en met de zestiende verdieping.

Voor één keer waren de deuren van het Olympic Village in Gangneung geopend voor de pers. Fotografen van over de hele wereld krioelden tussen de sporters door en met name de Aziaten hadden oog voor alles en iedereen. Marrit Leenstra die voor AD-fotograaf Pim Ras in het olympische logo klimt? Interessant genoeg voor een leger aan Aziaten om het tafereel vast te leggen. Net als dat het flatgebouw van de Noord-Koreanen in trek is. Saillant detail: van alle landenvlaggen op de torens is die van Noord-Korea het grootst.