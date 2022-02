Gao bezorgt China op 500 meter eerste schaatsgoud in Peking, bijrol voor Nederlanders

Tingyu Gao heeft als eerste Chinese man ooit olympisch goud gepakt op de langebaan. De thuisfavoriet was de snelste op de 500 meter. Nederlanders Thomas Krol, Merijn Scheperkamp en Kai Verbij speelden slechts een bijrol.

Gao reed met 34,32 seconden al in de achtste (van vijftien) ritten een olympisch record en zag dat alle concurrenten hun tanden op die tijd stukbeten. De 24-jarige Chinees behaalde vier jaar geleden bij de Spelen van Pyeongchang al brons.

De Zuid-Koreaan Cha Min-kyu eindigde in 34,39 als tweede en won zo, net als in 2018, zilver. Het brons ging ook naar een Aziaat, namelijk de Japanner Wataru Morishige (34,49). Voor de Canadees Laurent Dubreuil waren de druiven zuur. De regerend wereldkampioen eindigde na een rommelige laatste rit in 34,52 als vierde.

De drie Nederlandse deelnemers kwamen er niet aan te pas. Debutant Scheperkamp, eind december winnaar van de kortste afstand bij het olympisch kwalificatietoernooi, deed het met 34,73 het beste. De rijder van Jumbo-Visma werd daarmee twaalfde. Verbij (veertiende in 34,87) en Thomas Krol (achttiende in 35,06) eindigden in de middenmoot.

Het is de tweede keer op rij dat de Oranje-rijders bij de Spelen buiten de prijzen vallen op de 500 meter. Ronald Mulder werd vier jaar terug zevende, Verbij negende en Jan Smeekens tiende. In 2014 in Sotsji was het podium van de olympische schaatssprint met Michel Mulder, Smeekens en Ronald Mulder nog volledig Oranje gekleurd.

Volledig scherm Merijn Scheperkamp was op de twaalfde plaats de beste Nederlander. © ANP

Ver van podium

Scheperkamp had zijn persoonlijk record van 34,45 moeten benaderen om een medaille te pakken en wist vooraf af dat die missie bijna onmogelijk was. ,,Om dat te doen, moet je wel van hele goeden huize komen. Dat voelde ik tijdens het inrijden al wel”, vertelde de 21-jarige schaatser bij de NOS. ,,Ik zit toch nog wel ver van het podium af.”

Dat hij zich wel de beste Nederlander mag noemen, vond Scheperkamp niet zo bijzonder. ,,Ik strijd hier niet tegen Nederland, maar tegen de wereld. Ik had hier graag een fantastische rit willen rijden en dat is niet gelukt. Al mag ik zeker niet ontevreden zijn. Ik ben erg gemotiveerd om de komende vier jaar heel hard te werken. Dan hoop ik in Milaan wel op het podium te staan.”

