Geen diplomatieke prietpraat voor Nuis: 'Ik wil gewoon goud'

VideoVoor iemand die morgen zijn olympische debuut als topfavoriet maakt, oogt Kjeld Nuis uiterst relaxed in de catacomben van de Gangneung Oval. Op de 1500 meter komt hij in de veertiende rit in actie tegen Takuro Oda in zijn allereerste wedstrijd op dit podium. Een reden om zich te verstoppen? Welnee. ,,Wanneer mijn Spelen geslaagd zijn? Ik kan nu heel diplomatiek zeggen ‘als ik mijn taken het beste heb uitgevoerd’, maar ik wil gewoon een gouden plak.”

Door Tim Reedijk



Een dag voor de wedstrijd neemt Nuis rustig de tijd voor een babbeltje met de pers. ,,We hebben het wel chill met die gasten bij elkaar”, zegt de 28-jarige Leidenaar over zijn kamer met Patrick Roest, Sven Kramer en Jan Smeekens. ,,We gaan met z’n allen eten, met z’n allen een bakkie doen. Ik had de gekte anders verwacht. Het is wel relaxed, er is een goede vibe. Een soort van groot WK.” Maar hoe lang houdt hij die kalmte vast? ,,Tot nu”, zegt hij lachend. ,,Als straks de loting bekend is, ben ik meer alleen.”

Even na het praatje werd hij gekoppeld aan Oda. En dus gaat nu het laatste proces tot aan de race beginnen. Wat er dan zoal gebeurt? Veel in bed liggen, bellen met thuis, de rit tien keer in het hoofd rijden, filmpje kijken, koffie bij de buren, drie keer naar de fysio die allang heeft gezegd dat alles in orde is. ,,Is allemaal om de tijd te doden”, aldus de LottoJumbo-schaatser.

Gisteren zag hij teamgenoot Sven Kramer goud op de 5 kilometer pakken; eerder verraste uit zijn ploeg Carlijn Achtereekte met een gouden medaille op de 3 kilometer. En Nuis, die moet geduldig zijn tot morgen. Lachend: ,,Dat wachten is vreselijk, maar het geeft wel een bonk motivatie. Morgen mag ik. Aan de andere kant denk ik: fuck, het kan alleen maar minder.”

Ongenaakbaar

De 28-jarige Leidenaar was de afgelopen maanden ongenaakbaar op zijn favoriete afstanden, de 1000 en de 1500 meter. En zo kun je dus als olympisch debutant in één klap favoriet zijn. ,,Daar ben ik niet mee bezig. Ik kijk vooral naar hoe het schaatsen gaat en dat gaat heel lekker. Technisch is het goed, dus wat dat betreft geen stress. Ik kan er niet omheen dat ik favoriet ben, maar ik denk met mij nog een paar Nederlanders”, zo wijst hij vooral op Koen Verweij. ,,Zijn comeback is knap. Je moet hem niet afschrijven, hij haalt een hoog niveau.”