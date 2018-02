Geen 'goat' voor Ireen Wüst, maar zilveren epiloog van gouden carrière

Bij Vancouver 2010 zat ze in fysiek opzicht slechts op zeventig procent. Toch won Wüst opnieuw olympisch goud. Op kwaliteit en karakter. Twee eigenschappen op basis waarvan ze nadien de overwinningen aaneen bleef rijgen.



Bij Sotsji 2014 was Wüst op haar best: twee keer goud, drie keer zilver. Op de laatste avond liet ze zich fotograferen in de Russische nacht met al haar plakken om haar nek. Dat was het ultieme 'genietmoment' volgens Wüst, die nadien echter opnieuw met de schaduwzijde van topsport werd geconfronteerd.



Ze kon ondanks haar sterrenstatus maar moeizaam een nieuwe ploeg vinden. Ook haar plannen voor een eigen project ('Team4Gold') verliepen stroef. Toch zette ze door, soms tegen beter weten in, maar altijd met de mentaliteit van een winnaar. Die onverzadigbare instelling leverde in Zuid-Korea nog eens drie olympische plakken op.



De eretitel 'GOAT' ('Greatest Of All Time') ging door het zilver op de achtervolging nog net aan haar voorbij, maar de beste olympiër van Oranje zal Wüst waarschijnlijk nog heel lang blijven.