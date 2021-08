Geen hattrick, wél brons: Lavreysen snelt op keirin naar derde olympische medaille

Kenny ging direct in de aanval en het goud kwam voor de Britse titelverdediger niet meer in gevaar. Hij trok al drie ronden voor het einde de sprint aan, nam een ruime voorsprong en hield die tot het einde vast. De Maleisiër Mohd Awang hield Lavreysen net van het zilver af. Het verschil was een honderdste. De Surinamer Jaïr Tjon en Fa werd vierde.

Voor Kenny betekende het zijn zevende gouden medaille. De 33-jarige baansprinter uit Bolton was er al bij toen de Britten in Peking 2008 het goud op de teamsprint veroverden. In Londen 2012 deden ze dat weer en won hij ook goud op de sprint. Op de Spelen van Rio was er zelfs de hattrick met goud op teamsprint, sprint en keirin.

Lavreysen, de regerend wereldkampioen, had het niet makkelijk op de keirin. Zaterdag, de dag na de slopende finale op de sprint tegen Jeffrey Hoogland, moest hij zich zelfs via de herkansingen verzekeren van een vervolg van het toernooi. Ook zondag overtuigde hij niet echt met de vierde plaats in de kwartfinales en de derde in de halve finales, beiden net genoeg voor kwalificatie.

In de finale verraste Kenny het hele veld en moest Lavreysen bij het ingaan van de slotronde het gat proberen dicht te rijden. Dat lukte niet en Awang, vorig jaar derde op de WK en ook al derde in Rio 2016, kwam nog net langszij.

Volledig scherm Harrie Lavreysen wordt nipt geklopt. © ANP

