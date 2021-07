Geen nieuwe besmettingen bij TeamNL, organisatie meldt 19 nieuwe positieve gevallen

Alle testuitslagen van TeamNL waren vrijdag negatief, aldus een woordvoerder van sportkoepel NOC*NSF. In de dagen ervoor testten skateboardster Candy Jacobs, taekwondoka Reshmie Oogink en een staflid van de roeiploeg positief op het coronavirus.

De drie positieve gevallen bleken allemaal in hetzelfde vliegtuig van Amsterdam naar Tokio te hebben gezeten. Op die vlucht gingen tientallen sporters en begeleiders mee. De vrees bestaat dat het gaat leiden tot meer positieve testuitslagen in het olympisch dorp, maar vrijdag waren alle uitslagen van de speekseltests negatief. Sportkoepel NOC*NSF hoopt de bron van de drie besmettingen te achterhalen.

Volgens de organisatoren was een van de betrokken atleten een nauw contact van een beachvolleyballer uit Tsjechië, die eerder positief testte. Meer gegevens over de atleten zijn niet bekendgemaakt. Sinds 1 juli staat de teller van het aantal besmettingen die te linken zijn aan de Spelen op 106.

Sinds woensdag worden er in Japan al olympische wedstrijden gehouden in onder meer softbal en voetbal, maar de Olympische Spelen worden vrijdagmiddag (Nederlandse tijd) pas officieel geopend. Vanwege de coronabeperkingen is het een sobere plechtigheid.