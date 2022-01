Geen regeringsdelegatie naar Olympische Winterspelen

Schaatsers en andere sporters moeten het in China doen zonder de steun van koning

Koning Willem-Alexander gaat vanwege corona niet naar de Olympische Winterspelen begin volgend jaar in Beijing in China. Hij heeft ‘al geruime tijd geleden’ besloten er niet heen te gaan, zei demissionair minister Ben Knapen van Buitenlandse Zaken in de Tweede Kamer.

