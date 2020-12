Geen tegenkandidaten voor Bach bij verkiezing voorzitter IOC

Protest­brief van mensenrech­ten­or­ga­ni­sa­ties tegen Spelen in China

9 september Meer dan 160 mensenrechtenorganisaties hebben het Internationaal Olympisch Comité (IOC) opgeroepen de Winterspelen van 2022 niet in China te laten plaatsvinden. Dat staat in een gezamenlijk statement. Peking is al aangewezen als gaststad van het evenement.