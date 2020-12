Geen vaccin nodig voor bezoekers van Spelen, sporters regelmatig getest

Tour en WK inspireren IOC-baas Bach: ‘Geeft sport veel zelfver­trou­wen’

27 september De hoogste sportbaas Thomas Bach zag dit weekeinde met eigen ogen bij de WK wielrennen in het Italiaanse Imola hoe een groot sportevenement in coronatijden kan worden gehouden. ,,We hebben de afgelopen maanden gezien dat sportwedstrijden organiseren in een veilige omgeving mogelijk is, ook nu er nog geen vaccin is. Het wielrennen heeft daarin een centrale rol gespeeld”, zei Bach, ook doelend op de Tour de France.