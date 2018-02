'Gele kaart voor een schouderduw, niet voor een kopstoot'

Anema kreeg als schaatscoach van Frankrijk een waarschuwing nadat hij bij de Winterspelen van Sotsji afspraken met Nederland wilde maken over het verloop van de achtervolgingswedstrijd tussen beide landen. ,,Het is niet eens een storm in een glas water, er wordt slechts geroerd met een lepeltje. Het is een situatie van vier jaar geleden waarvan we gezegd hebben: dat is afgedaan. Nu komt het weer boven. Het is voor mij een open wond, want ik vond het niet terecht."

Quote Ik heb die brief van NOC*NSF in de allesbrander gegooid. In een warrig gesprek over de matchfixingzaak gaf Anema vandaag geen volledige openheid van zaken. Zoals hij eerder al zei komt zijn kant van het verhaal pas ná de Winterspelen in Pyeongchang. De Friese coach van onder anderen schaatser Jorrit Bergsma ontkende wel het op een akkoordje te hebben willen gooien met de Nederlandse schaatsploeg.



,,Nee, nee, nee, ik heb niet gezegd: haal Frankrijk niet in'', zei Anema vanmiddag bij de NOS. ,,Maar dan gaan we beelden bespreken die we niet hebben. Vergelijk het met voetbal. Ik heb een gele kaart gekregen. Niet voor een kopstoot, maar voor een schouderduw. Maar zoals voetballers vaak wél doen, ga ik daar niet over miepen. Het is een situatie van vier jaar geleden waarvan we allemaal hebben gezegd: het is klaar.''

Anema kreeg per brief een officiële waarschuwing voor zijn optreden in Sotsji. ,,Ik heb een fout gemaakt door die brief niet goed te lezen. Die is eigenlijk meteen in de allesbrander beland omdat ik er zelf eigenlijk geen waarde aan hechtte. Dit is niet eens een storm in een glas water, het is roeren met een lepeltje.''

Volgens Anema heeft NOC*NSF de zaak niet aanhangig gemaakt bij het IOC. Dat gebeurde ook niet in 2014, maar door de publicatie in de Volkskrant van donderdag wel in de voorbije dagen. NOC*NSF zei vandaag niet te verwachten dat het IOC snel met een oordeel komt. Het IOC zelf zegt daar nog niets over. Anema zelf is laconiek. ,,Ik voel me niet schuldig en bén niet schuldig. Daar wil ik het bij laten. Ik ga hier bij de Winterspelen proberen nog wat medailles te winnen, dan ga ik naar huis en ga ik de successen vieren. Dan komt er waarschijnlijk nog wel een moment dat ik dieper op de zaak inga.''