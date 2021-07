Glijpartijen op ‘gevaarlijke, olie-achtige vloer’ deren handbalsters niet bij droomstart

De vloer van het Yoyogi National Stadium in Tokio zorgde overigens voor vele glijpartijen. ,,Ik ben blij dat we geen blessures hebben opgelopen”, zei Nycke Groot. Ook Lois Abbingh was het opgevallen. ,,Ik hoop wel dat ze er wat aan gaan doen. Het is best gevaarlijk. Het voelt een beetje als olie. Tijdens de training was het ook, maar alleen op een of twee plekjes. Het lijkt wel of ze het op een bepaalde manier hebben schoongemaakt. Het was nu over het hele veld.”