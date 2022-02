Gouden shorttracksters staan stil bij Lara van Ruijven: ‘Ik denk dat ze trots op ons is’

Jarenlang maakte Van Ruijven onderdeel uit van de hechte Nederlandse shorttrackploeg. Met haar in het team werd brons gewonnen op de Spelen in Pyeongchang, voordat ze in 2020 aan een auto-immuunziekte overleed. ,,Het is in de kleedkamer vandaag nog veel over haar gegaan. We hebben nog even bij haar stilgestaan en een aantal heeft ook nog wel een traantje gelaten. Laar zit in ons hart. We houden van haar en ik denk dat ze trots op ons neerkijkt. Dit was ook altijd haar grote doel”, aldus goede vriendin Schulting bij de NOS.

,,Ik keek nog even naar het hartje op mijn pak en vroeg of Laar ons kracht kon geven”, voegt Van Kerkhof eraan toe. ,,Zij heeft ons zoveel lol laten beleven in onze sport en dat nemen we altijd mee. Ik hoop dat ze dit gezien heeft en met haar moeder een feestje kan vieren.”



,,Ik heb letterlijk de longen uit mijn lijf geschreeuwd. Ik heb gewoon last van mijn keel nu", blikte kopvrouw en afmaker Schulting namens een dolgelukkige aflossingsploeg terug op de gouden race. ,,Ik ben heel erg trots op de meiden, het is echt onbeschrijfelijk dat we olympisch kampioen zijn.”

Volledig scherm De Nederlandse shorttracksters brengen een groet aan de overleden Lara van Ruijven. © ANP

Selma Poutsma had de taak om de race goed te openen voor de ploeg van bondscoach Jeroen Otter. Meteen dook ze de binnenbocht in, waarna ze al vroeg diep moest gaan omdat Nederland voor een aangepaste strategie koos. ,,Ik kreeg gelukkig even rust na de start, want het begin was erg zwaar. Maar dit was de goede manier om te winnen.”

Dé inhaalactie van de finale kwam op naam van Xandra Velzeboer. Meteen nadat de Chinezen een aanval plaatsten, sloeg zij terug. ,,Ik had wel even dat ik dacht: je gaat me nu niet inhalen. Dus ik bleef doorversnellen aan de buitenkant en tot mijn opluchting lukte het. Dat was wel even een moment van stress. Dat we daarna zover uitlopen is heel sick. Het kwam er helemaal uit op het juiste moment.”

Volledig scherm Lara van Ruijven (midden) viert het olympisch brons in 2018. © ANP Yara van Kerkhof was er vier jaar geleden ook al bij toen Nederland het brons pakte. Nu was daar dan eindelijk die hoofdprijs waar de ploeg jarenlang zo hard naartoe werkte. ,,Dit is het ultieme doel, ik besef het nog niet helemaal. Dit is de mooiste titel die er is. Iedereen staat hier op de toppen van zijn kunnen en heel Nederland kijkt mee. Ik ben zo trots op ons allemaal dat we het hier gewoon doen.”

