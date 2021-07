Handbalsters beginnen uitstekend aan Spelen met ruime zege op Japan

Lois Abbingh was de topschutter bij Oranje met zeven treffers, maar ook de Volendamse hoekspeelster Debbie Bont, de teruggekeerde routinier Nycke Groot en de talentvolle Dione Housheer speelden een uitstekende wedstrijd. Ook de keepsters Tess Wester (eerste helft) en Rinka Duijndam (tweede helft) waren belangrijk met een aantal fraaie reddingen. Bij rust leidde de ploeg van de Franse bondscoach Emmanuel Mayonnade al met 18-10.



Op 15 december 2019 werd Nederland wereldkampioen in Japan, toen Spanje in een zinderend duel met 29-30 werd verslagen in het Park Dome in Kumamoto. Zonder ervaren krachten als Estavana Polman en Jessy Kramer (beiden geblesseerd) moet Nederland nu op jacht naar nieuw succes op de gladde vloer in het Yoyogi National Gymnasium, de plek waar zwemster Ada Kok in 1964 olympisch goud won.



Nederland speelt in de poulefase nog tegen Korea (dinsdag 09.15 uur), Angola (donderdag 09.15 uur), Noorwegen (zaterdag 14.30 uur) en Montenegro (maandag 12.30 uur).